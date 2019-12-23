Под Воронежем иномарка улетела в кювет и перевернулась, водитель погиб

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В воскресенье, 22 декабря, под Воронежем М4-«Дон» рядом с поселком Никольское в Новоусманском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Chevrolet Lacetti вылетел в кювет. Машина перевернулась, 21-летний водитель погиб на месте.
По предварительным данным, житель Калачеевского района не справился с управлением. После ДТП в больницу также попал пассажир иномарки — 25-летний житель Каширского района.
Правоохранители начали проверку по факту аварии.
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