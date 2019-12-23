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Во вторник, 24 декабря, на площади Театральной перекроют движение. Об этом сообщил
С 7:30 до 13:00 24 декабря движение перекроют из-за благотворительных новогодних елок.
Из-за этого на площади перенесут остановку и изменятся маршруты общественного транспорта:
Пассажиров высадят около здания бывшего института культуры.
Границы «остановки» обозначат временным знаком 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».
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