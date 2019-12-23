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10:49, 23 декабря 2019 132
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На десяти рязанских улицах отключили холодную воду

На десяти рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в понедельник, 23 декабря, на десяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Чкалова, дома 42, 44, 46;
  • проезд Яблочкова, дома 2, 3, 4, 5 (организации), дома 5-а, 5-в, 7, 9;
  • улица Юннатов дома 8/1, 10, 12, 13, 15, 17;
  • улица Ленинского Комсомола, дом 20;
  • улица Дзержинского, дома 27, 33, 33 корпус1;
  • улица Семена Середы, дом 28/29;
  • улица Шевченко, дом11.

К 17:00 воду дадут по следующим адресам:

  • улица Рыбацкая, дома 6, 8, 10/5, дома с 1 по 13;
  • улица Затинная, дома 72/76, 64/68.

Кроме того, до окончания работ воды не будет в домах 17 и 18 по улице Бирюзова.


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