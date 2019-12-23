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Губернатору Николаю Любимову подарили восьмикилограммовый торт с символикой «Рязань — Новогодняя столица 2020». Кулинарный презент главе региона вручила кондитер и представитель общественной организации «Дышим чистым» Юлия Архарова на
Архарова обратилась к губернатору с просьбой решить проблему загрязнения воздуха в Рязани.
«Мои дети на Новый год заказали в качестве подарков противогазы», — сказала женщина.
«Рязань на втором месте по детской онкологии. И на четвертом месте по взрослой», — добавила Архарова.
«Я уже говорил по поводу экологии. Что касается наших „высоких“ мест, я, честно говоря, впервые слышу такие цифры от вас. Мы предоставим официальную статистику, хотя от этого вряд ли кому-то будет лучше», — ответил губернатор и добавил, что «сделает все, что от него зависит».
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