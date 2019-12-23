Губернатор пообещал встретиться с рязанцами на мероприятиях «Новогодней столицы»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Губернатор Рязанской области Николай Любимов пообещал встретиться с рязанцами на мероприятиях «Новогодней столицы». Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, 23 декабря, отвечая на вопрос журналиста газеты «Молодежная среда».
«Мероприятий очень много. У меня вся база данных тоже дома есть, в бумажном виде. Обсудим на семейном совете, куда хотим сходить. Все зависит от формата и содержания этого мероприятия», — уточнил Любимов.
Глава региона отметил, что также встретиться с горожанами в канун Нового года.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьБесплатные автобусы «М5 Молла» перешли на праздничный график. Расписание
|
cледующая новость →Любимову подарили восьмикилограммовый торт
Наш бюджет — миллион рублей.