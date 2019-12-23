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8:34, 23 декабря 2019 429
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Эвакуация торгового центра и аварии. Главные новости выходных, 21 и 22 декабря

Эвакуация торгового центра и аварии. Главные новости выходных, 21 и 22 декабря

Завершились очередные декабрьские выходные. Вспомним главные события 21 и 22 декабря.

В субботу, 21 декабря, в центре Рязани начали сносить деревянный дом. На место пригнали экскаватор и несколько грузовиков.

В мэрии объяснили снос дома. Блогер Илья Варламов прокомментировал ситуацию.

Выселяемым из военного городка скопинцам пообещали помощь юристов рязанского правительства. Также стало известно, что Минобороны передаст дома выселяемых жителей военного городка администрации Скопинского района Стало известно, что рязанцам с января повысят пенсии. Прибавку получат 260 тысяч жителей региона.

В Рязани вновь нашли мертвых птиц. На этот раз на Куйбышевском шоссе.

Из ТЦ «Круиз» эвакуировали 150 человек. Задымление произошло на кухне.

Рязанка вызвала полицию после конфликта с маршрутчиком. Его отстранили от работы.

В выходные было несколько аварий. Так, На Касимовском шоссе столкнулись несколько автомобилей. На Северной окружной «легковушке» снесло капот. В Клепиковском районе «Нива» вылетела в кювет и врезалась в дерево. На Солнечной ВАЗ «вылетел» на обочину. В Новомичуринске на перекрестке столкнулись три машины. Все водители утверждают, что ехали на «зеленый».

Перейдем к позитивным новостям. РЗН. инфо опубликовал обзор главных новогодних елок в российских городах. Редакция информационного агентства выяснила стоимость новогодних деревьев, а также попыталась узнать реакцию местных жителей.

Рязанцы проводили Год театра. Представление устроили на Лыбедском бульваре. Горожан проголосовали за самый вкусный пирожок. Для гостей фестиваля «ПирожОК 2020» приготовили угощения, дегустации, мастер-классы и концерт рязанских артистов.

В Сасове открыли парк за сто миллионов.

Рязанец стал участником шоу «Дом 2».

Тренер рассказал о подготовке фигуристки Трусовой к Олимпиаде.


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