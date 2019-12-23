Эвакуация торгового центра и аварии. Главные новости выходных, 21 и 22 декабря

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Завершились очередные декабрьские выходные. Вспомним главные события 21 и 22 декабря.
В субботу, 21 декабря, в центре Рязани
В мэрии
Выселяемым из военного городка скопинцам
В Рязани вновь
Из ТЦ «Круиз»
Рязанка
В выходные было несколько аварий. Так, На Касимовском шоссе столкнулись
Перейдем к позитивным новостям. РЗН. инфо опубликовал
Рязанцы проводили Год театра. Представление
В Сасове
Рязанец стал участником шоу «
Тренер рассказал о
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