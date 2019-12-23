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Фото: УФСИН по Рязанской области
Бывший осужденный пытался передать телефоны в рязанскую колонию ИК-6. Об этом сообщили в
На парковке возле магазина учреждения мужчина передал осужденному пакет, в котором находились 12 телефонов и 11 зарядок.
Запрещенные предметы изъяли, а в отношении нарушителя закона составили протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ.
С двадцатилетним жителем Московской области, отбывающим наказание, проводятся профилактические мероприятия.
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