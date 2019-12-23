Более 27 тысячам жителей Воронежской области ограничили выезд из страны

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Воронежские приставы рассказали, сколько должников в области не могут выехать за пределы страны. Сообщение опубликовано на
Отмечается, что из-за задолженности на конец 2019 года страну не могут покинуть более 27 тысяч жителей Воронежской области.
Приставы предупредили, что долги необходимо погасить заранее, поскольку процедура снятия ограничения занимает до суток, а о «наличии статуса „выездного“ необходимо позаботиться за 7-10 дней до запланированной поездки».
Узнать о наличии задолженности можно на
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