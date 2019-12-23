Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:31, 23 декабря 2019 378
 0    0

Больше трехсот детей из области приехали на губернаторскую елку в Рязани

Больше трехсот детей из области приехали на губернаторскую елку в Рязани

В понедельник, 23 декабря, на первую в этом году губернаторскую елку в театр кукол пришли более трехсот детей, приехавших с родителями из разных районов области.

Зрители встретили Деда Мороза и Снегурочку в фойе театра, поиграли с ними и другими новогодними персонажами, а также водили хороводы.

Рязанцев поздравил глава региона Николай Любимов. Он отметил, что в Рязани запланировано еще пять елок, которые пройдут в драмтеатре, МКЦ, музтеатре, Дворце молодежи и во Дворце детского творчества.

Их посетят более четырех тысяч детей.

«Вот и наступает волшебный праздник Новый год, когда взрослые становятся немножко детьми. Сейчас вы можете сделать то, чего не можем мы, взрослые. За год вы можете вырасти на несколько сантиметров. За неделю вы можете из троечника превратиться в отличника. За месяц можете стать отличным спортсменом. А в будущем вы сможете стать теми, кем захотите и мы обязательно будем это поддерживать. Всего вам самого хорошего доброго и веселого», — сказал глава региона.

После хоровода вокруг елки гостям показали сказку «Былины и небылицы Новогодней столицы».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:25, 10 декабря 2019 5 607
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
20:13, 13 декабря 2019 4 229
Сорокина рассказала, сколько денег потратили на «Новогоднюю столицу» 5
14:08, 19 декабря 2019 18 483
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
11:10, 12 декабря 2019 6 272
В «Новогоднюю столицу России» завезли снег 6
17:45, 18 декабря 2019 3 784
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
Все новости
Голосования

Хотите, чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум