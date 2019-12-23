Больше трехсот детей из области приехали на губернаторскую елку в Рязани

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В понедельник, 23 декабря, на первую в этом году губернаторскую елку в театр кукол пришли более трехсот детей, приехавших с родителями из разных районов области.
Зрители встретили Деда Мороза и Снегурочку в фойе театра, поиграли с ними и другими новогодними персонажами, а также водили хороводы.
Рязанцев поздравил глава региона Николай Любимов. Он отметил, что в Рязани запланировано еще пять елок, которые пройдут в драмтеатре, МКЦ, музтеатре, Дворце молодежи и во Дворце детского творчества.
Их посетят более четырех тысяч детей.
«Вот и наступает волшебный праздник Новый год, когда взрослые становятся немножко детьми. Сейчас вы можете сделать то, чего не можем мы, взрослые. За год вы можете вырасти на несколько сантиметров. За неделю вы можете из троечника превратиться в отличника. За месяц можете стать отличным спортсменом. А в будущем вы сможете стать теми, кем захотите и мы обязательно будем это поддерживать. Всего вам самого хорошего доброго и веселого», — сказал глава региона.
После хоровода вокруг елки гостям показали сказку «Былины и небылицы Новогодней столицы».
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