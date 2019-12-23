Бесплатные автобусы «М5 Молла» перешли на праздничный график. Расписание

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Бесплатные автобусы «М5 Молла» перешли на праздничный график работы. Измененное расписание будет актуально до 2 января.
Так, с 23 по 30 декабря последние автобусы от торгового центра будут отходить в 23:30 по всем направлениям. По маршруту «М5 Молл» — площадь Театральная организовали дополнительные рейсы в 18:00 и 20:30 от площади, а также в 19-00, 21:30 и 22:30 от ТРЦ.
31 декабря последний автобус от «М5 Молла» уйдет в 21:30.
1 января бесплатный транспорт начнет ходить с 12:00 от Недостоева и Московского, с 12:15 — от площади Театральной.
Полное расписание можно посмотреть во вложении:
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