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13:48, 23 декабря 2019 561
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Бесплатные автобусы «М5 Молла» перешли на праздничный график. Расписание

Бесплатные автобусы «М5 Молла» перешли на праздничный график. Расписание

Бесплатные автобусы «М5 Молла» перешли на праздничный график работы. Измененное расписание будет актуально до 2 января.

Так, с 23 по 30 декабря последние автобусы от торгового центра будут отходить в 23:30 по всем направлениям. По маршруту «М5 Молл» — площадь Театральная организовали дополнительные рейсы в 18:00 и 20:30 от площади, а также в 19-00, 21:30 и 22:30 от ТРЦ.

31 декабря последний автобус от «М5 Молла» уйдет в 21:30.

1 января бесплатный транспорт начнет ходить с 12:00 от Недостоева и Московского, с 12:15 — от площади Театральной.

Полное расписание можно посмотреть во вложении:


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