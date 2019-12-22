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Фото: Pixabay.com
Жителя Подмосковья отправили в рязанскую колонию за найденные наркотики. Об этом
В марте 20-летний житель Клина нашел бумажный сверток с «пластичным веществом коричневого цвета в виде комка неправильной формы». Молодой человек решил, что это наркотики и оставил их для себя. Полицейские нашли у него сверток.
По части 2 статьи 228 УК молодого человека приговорили к трем годам колонии общего режима.
Приговор вступил в силу.
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