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Фото: Pixabay.com
Водителю, сбившему пешехода пьяным, дали условный срок. Об этом
В апреле 2018 года в Рыбном пьяный уроженец Казахстана совершал обгон на нерегулируемом перекрестке и сбил пешехода. Тот получил тяжелые травмы.
Отмечается, что авария произошла в светлое время суток.
36-летнего мужчину признали виновным по части 2 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Его приговорили к полутора годам лишения свободны условно с испытательным сроком в полтора года. Также водителя лишили «прав».
Приговор вступил в силу.
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