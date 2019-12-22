В Клепиковском районе «Нива» вылетела в кювет и врезалась в дерево

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 21 декабря, в Клепиковском районе Niva Chevrolet вылетела в кювет. Об этом сообщило ИД «
ДТП произошло около 12:15 на 217 километре трассы Москва-Егорьевск-Тума-Касимов.
Водитель на Niva Chevrolet, двигаясь в сторону Касимова, превысил скорость. Машина съехала кювет и врезалась в дерево.
Водитель получил травмы
По факту ДТП проводится проверка.
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