В Апатитах возбудили уголовное дело после нападения подростков на полицейских

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В Апатитах Мурманской области следователи возбудили уголовное дело после нападения подростков на полицейских. Об этом сообщила
По версии следствия, вечером в пятницу, 20 декабря, подростки, находясь около дома культуры на улице Ленина «причинили телесные повреждения» двум полицейским.
Потерпевшим оказали медпомощь, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить тяжесть вреда здоровью.
Несовершеннолетних допросили.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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