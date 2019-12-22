Синоптик рассказала об аномальной погоде в день зимнего солнцестояния

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Фото: Pixabay.com
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала
Позднякова уточнила, что подобное тепло не характерно для начала астрономической зимы в России.
В столице аномально теплая погода, по ее словам, продержится как минимум до середины следующей недели.
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