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17:35, 22 декабря 2019 342
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Синоптик рассказала об аномальной погоде в день зимнего солнцестояния

Синоптик рассказала об аномальной погоде в день зимнего солнцестояния

Фото: Pixabay.com

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РБК об аномальной погоде в день зимнего солнцестояния. По ее словам, в воскресенье 22 декабря, температура воздуха практически по всей стране превышает климатическую норму.

Позднякова уточнила, что подобное тепло не характерно для начала астрономической зимы в России.

В столице аномально теплая погода, по ее словам, продержится как минимум до середины следующей недели.


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