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14:54, 22 декабря 2019 425
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Синоптик рассказал о погоде в столице в новогоднюю ночь 1

Синоптик рассказал о погоде в столице в новогоднюю ночь

Синоптик центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве. 31 декабря ожидается тепло, сообщил специалист в беседе с RT.

По его словам, до 27 декабря в столицу придет теплый фронт. В понедельник, 30 декабря, ожидается до +3, +5 градусов, во вторник днем +3, +7 градусов.

«Среда также будет теплой», — сказал Цыганков.

Он подчеркнул, что ночные температуры могут опуститься из-за роста атмосферного давления.

Синоптик отметил, что суточные температуры в некоторые дни поднимутся на 11—12 градусов выше нормы.

«К Новому году с Урала должно немного вытащить холодный воздух. То есть новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным. Ожидается небольшой минус со снегом», — заключил он.


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