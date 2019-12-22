Синоптик рассказал о погоде в столице в новогоднюю ночь

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Синоптик центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве. 31 декабря ожидается тепло, сообщил специалист в беседе с
По его словам, до 27 декабря в столицу придет теплый фронт. В понедельник, 30 декабря, ожидается до +3, +5 градусов, во вторник днем +3, +7 градусов.
«Среда также будет теплой», — сказал Цыганков.
Он подчеркнул, что ночные температуры могут опуститься из-за роста атмосферного давления.
Синоптик отметил, что суточные температуры в некоторые дни поднимутся на 11—12 градусов выше нормы.
«К Новому году с Урала должно немного вытащить холодный воздух. То есть новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным. Ожидается небольшой минус со снегом», — заключил он.
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