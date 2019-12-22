Семья рязанцев восстановила храм XIX века

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Фото: Издательство «Пресса»
Семья рязанцев вместе с односельчанами восстановила храм XIX века. Об этом сообщило издательство «
Церковь Рождества Христова в селе Кочуры Милославского района разграбили и закрыли в 1926 году. В годы советской власти здание использовали для хозяйственных нужд, из-за чего оно почти полностью утратило изначальный облик.
В марте 2016 года Вера Зиновьева вместе с дочерью Викторией и братом Александром Марухиным начали восстанавливать храм. Они находили специалистов, следили за ходом работ. Им помогали односельчане.
В итоге за три года храм полностью восстановили. В пятницу, 20 декабря, его освятил епископ Скопинский и Шацкий Феодорит.
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