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РЗН.инфо опубликовал обзор главных новогодних елок в российских городах. Редакция информационного агентства выяснила стоимость новогодних деревьев, а также попыталась узнать реакцию местных жителей.
Собственный источник РЗН. инфо рассказал, что без учета елочных игрушек, искусственная ель обошлась в 1 миллион 600 тысяч рублей.
Подробней о том, сколько потратили на елки «соседи» читайте в разделе «
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РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.