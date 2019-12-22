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8:41, 22 декабря 2019 401
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Появилось видео ДТП с вылетевшим на обочину автомобилем на улице Каширина

Появилось видео ДТП с вылетевшим на обочину автомобилем на улице Каширина

ДТП с автомобилем ВАЗ, вылетевшим на обочину на улице Каширина, попало на видео. Авария произошла вечером в субботу, 21 декабря.

ВАЗ выехал на «встречку», а затем врезался в бордюр.

Подробностей о произошедшем пока нет.


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