Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:38, 22 декабря 2019 232
 0    0

Последняя рабочая неделя года в Рязанской области начнется с потепления

Последняя рабочая неделя года в Рязанской области начнется с потепления

Фото: Pixabay.com

Последняя рабочая неделя года в Рязанской области начнется с потепления. В понедельник, 23 декабря, будет до +8 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области ночью -1, +4 градуса.

По данным синоптиков, возможны небольшие осадки (до 2,5 миллиметра).

Ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, южный, 7-12 метров в секунду.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:25, 10 декабря 2019 5 395
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
20:13, 13 декабря 2019 4 089
Сорокина рассказала, сколько денег потратили на «Новогоднюю столицу» 5
14:08, 19 декабря 2019 17 479
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
10:25, 9 декабря 2019 6 960
На Лыбедском бульваре стал разваливаться арт-объект «Рязань 2020». Его сделали из пенопласта 9
9:52, 9 декабря 2019 681
«Новогодняя столица» в Рязани вошла в десятку популярных праздничных событий
Все новости
Голосования

Хотите чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум