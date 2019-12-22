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Фото: Pixabay.com
Последняя рабочая неделя года в Рязанской области начнется с потепления. В понедельник, 23 декабря, будет до +8 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью -1, +4 градуса.
По данным синоптиков, возможны небольшие осадки (до 2,5 миллиметра).
Ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-восточный, южный, 7-12 метров в секунду.
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