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13:06, 22 декабря 2019 477
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Перед Новым годом в Рязани пройдут дополнительные ярмарки

Перед Новым годом в Рязани пройдут дополнительные ярмарки

Перед Новым годом в Рязани пройдут дополнительные ярмарки выходного дня. Их организуют 27, 28, 29 и 30 декабря, сообщило региональное минспорта.

С 11 января 2020 года ярмарки продолжат в обычном режиме.

Участниками ярмарок станут сельхозпредприятия, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия торговли и общественного питания Рязанской области, а также лица, занимающийся садоводством и огородничеством, ЛПХ на территории региона.

Для консультации по работе ярмарок можно обратиться в отдел товаропроводящей инфраструктуры и выставочно-ярмарочной деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области по телефонам (4912) 21-08-90 и 21-00-87.

Отмечается, что в субботу, 21 декабря, на ярмарках в Рязани продали 13 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 15 тонн молока и молочных продуктов, 7 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 3,5 тонны живой рыбы, 10 тонн картофеля, 6 тонн овощей, 11 т груш и яблок, 0,6 тонны меда и продуктов пчеловодства.


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