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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Пьяный житель Югры до смерти избил трехлетнюю дочь. Об этом
Вечером в субботу, 21 декабря, 34-летний мужчина из Нефтеюганска нанес множественные удары по голове и телу ребенка. Девочка умерла на следующий день.
На мужчину завели уголовное дело по статье об убийстве.
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