На МКАД несколько машин влетели в «Мерседес» на «аварийке», погиб человек

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В субботу, 21 декабря, на МКАД несколько автомобилей врезались в Mercedes, стоящий на «аварийке», сообщила группа «ВКонтакте» «
ДТП произошло на 23 километре трассы. На опубликованных кадрах можно заметить, что у моста стоял Mercedes с включенными аварийными сигналами.
На большой скорости в другой автомобиль под мостом врезалась легковушка, который столкнулся с Mercedes.
Ударом насмерть сбило человека, стоящего рядом.
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