На Касимовском шоссе столкнулись несколько автомобилей

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Вечером в субботу, 22 декабря, на Касимовском шоссе произошло массовое ДТП. Ролик с места аварии опубликован «ВКонтакте».
По информации автора видео, столкнулись четыре автомобиля. На месте ДТП образовалась небольшая пробка.
Подробности о произошедшем уточняются.
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