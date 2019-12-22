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8:15, 22 декабря 2019 396
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На Касимовском шоссе столкнулись несколько автомобилей

На Касимовском шоссе столкнулись несколько автомобилей

Вечером в субботу, 22 декабря, на Касимовском шоссе произошло массовое ДТП. Ролик с места аварии опубликован «ВКонтакте».

По информации автора видео, столкнулись четыре автомобиля. На месте ДТП образовалась небольшая пробка.

Подробности о произошедшем уточняются.


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