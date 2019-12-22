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В воскресенье, 22 декабря, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Об этом сообщила
До конца суток, а также ночью и утром в понедельник, 23 декабря, в области ожидается гололед и туман. Видимость на дорогах не превысит 200-500 метров.
Рязанцам напомнили телефоны для вызова экстренных служб: 101,
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