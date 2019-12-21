В воскресенье в Рязанской области похолодает до -5 градусов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Ночью в воскресенье, 22 декабря, в Рязанской области ожидается до 7 градусов. Об этом сообщила
В отдельных районах возможен туман.
Днем местами осадки, на дорогах — гололедица.
Порывы ветра ночью будут достигать 4-9 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -5, 0 градусов, днем -1, +4 градуса.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Сасове открыли парк за сто миллионов
|
cледующая новость →У меня будет маленькая роль на новогодней елке в Шилове — Аркадий Фомин
Наш бюджет — миллион рублей.