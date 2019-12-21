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В России утвердили изменения в закон о воинской службе, передает
Правительство России одобрило ограничение для офицеров и прапорщиков, обучающихся в вузах для получения степени кандидата или доктора наук, права заключения нового контракта на один год.
При этом изменения не затронут правовых норм, устанавливающих сроки заключения нового контракта для военнослужащих рядового и сержантского состава, а также для тех, кто проходит службу сверх предельного возраста пребывания.
«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.
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