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10:46, 21 декабря 2019 380
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В Приокском наркоман ограбил аптеку, чтобы купить «дозу»

В Приокском наркоман ограбил аптеку, чтобы купить «дозу»

Фото: Pixabay.com

В Приокском наркоман ограбил аптеку, чтобы купить «дозу». Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Мужчина зашел в аптеку на улице Октябрьской, дождался, когда провизор уйдет за лекарствами, и украл из витрины тонометр. Его попытались остановить работники аптеки, но злоумышленник пригрозил убить их.

Подозреваемого установили по камерам видеонаблюдения. Им оказался 27-летний житель Рязанской области, которого до этого судили за грабеж и наркоторговлю.

«Мужчина обладал яркой внешностью и хотя пытался скрыться под черной шапкой, но большие темные усы и забинтованную из-за травмы руку от глаз окружающих спрятать было сложно», — отметили в полиции.

Оперативники задержали мужчину в этот же день в магазине, куда он зашел за алкоголем.

По предварительной информации, во время ограбления рязанец был в состоянии наркотического опьянения. Аппарат для измерения давления он продал, а на полученные деньги купил спиртное и наркотики.

На мужчину завели дело по части 1 статьи 161 УК «Грабеж»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.


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