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Фото: Pixabay.com
В Приокском наркоман ограбил аптеку, чтобы купить «дозу». Об этом
Мужчина зашел в аптеку на улице Октябрьской, дождался, когда провизор уйдет за лекарствами, и украл из витрины тонометр. Его попытались остановить работники аптеки, но злоумышленник пригрозил убить их.
Подозреваемого установили по камерам видеонаблюдения. Им оказался 27-летний житель Рязанской области, которого до этого судили за грабеж и наркоторговлю.
«Мужчина обладал яркой внешностью и хотя пытался скрыться под черной шапкой, но большие темные усы и забинтованную из-за травмы руку от глаз окружающих спрятать было сложно», — отметили в полиции.
Оперативники задержали мужчину в этот же день в магазине, куда он зашел за алкоголем.
По предварительной информации, во время ограбления рязанец был в состоянии наркотического опьянения. Аппарат для измерения давления он продал, а на полученные деньги купил спиртное и наркотики.
На мужчину завели дело по части 1 статьи 161 УК «Грабеж»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.
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