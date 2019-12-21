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8:12, 21 декабря 2019 661
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В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь

В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь

Фото: Pixabay.com

В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь. Деньги «Почте России» начнут перечислять с 25 декабря. В банки они поступят с 27 декабря, сообщил сайт фонда.

Некоторым группам пенсионеров, получающим выплаты через банк, деньги за январь начнут поступать с 30 декабря.

Тем, кто получает деньги через «Почту России», их доставят по стандартному графику — с 3 января.


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