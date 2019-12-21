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14:54, 21 декабря 2019 379
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В 30 городах России пройдут молебны против закона о домашнем насилии 2

В 30 городах России пройдут молебны против закона о домашнем насилии

Фото: Pixabay.com

В 30 городах России пройдут молебны против закона о домашнем насилии. Молитвенные стояния «За семью» устроят в субботу, 21 декабря, сообщил РИА Новости координатор общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин.

Молебен организуют по инициативе нескольких организаций, например, Ассоциации родительских комитетов и сообществ, общественных движений «За жизнь» и «Сорок Сороков», а также организации «Много деток хорошо».

Ранее патриарх Кирилл назвал опасными тенденции в законодательстве, предполагающие вторжение в семейную жизнь извне.

Напомним, 29 ноября на сайте Совфеда опубликовали законопроект о профилактике домашнего насилия. Согласно нему, виновному могут запретить контактировать с жертвой. Кроме того, его могут принудительно заставить покинуть общее жилье.


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