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8:48, 21 декабря 2019 856
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Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев в последнюю рабочую неделю года 3

Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев в последнюю рабочую неделю года

Фото: Pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев в последнюю рабочую неделю года. Гидрометцентр опубликовал прогноз, согласно которому температура воздуха с 23 по 27 декабря будет выше климатической нормы.

Самым теплым днем окажется понедельник (до +6 градусов). Во вторник будет до +4 градусов, в среду до +2. Температура опустится ниже нуля только в четверг, 26 декабря (-1 градус). В пятницу до -1 градуса.

По ночам от +4 до -3 градусов.

В понедельник возможен небольшой дождь.

По данным синоптиков, всю рабочую неделю погода будет облачной.


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