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Фото: Pixabay.com
Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев в последнюю рабочую неделю года. Гидрометцентр
Самым теплым днем окажется понедельник (до +6 градусов). Во вторник будет до +4 градусов, в среду до +2. Температура опустится ниже нуля только в четверг, 26 декабря (-1 градус). В пятницу до -1 градуса.
По ночам от +4 до -3 градусов.
В понедельник возможен небольшой дождь.
По данным синоптиков, всю рабочую неделю погода будет облачной.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.