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13:34, 21 декабря 2019 225
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Рязанский след Сталина. Новый тест RZN.info

Рязанский след Сталина. Новый тест RZN.info

140 лет назад, 21 декабря, родился Иосиф Сталин, руководивший Советским Союзом более 30 лет. RZN.info подготовил тест, касающийся биографии этой противоречивой фигуры. Проверьте, что вы знаете о связи генералиссимуса с Рязанской областью.

Пройти тест можно здесь.


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