Рязанский след Сталина. Новый тест RZN.info

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
140 лет назад, 21 декабря, родился Иосиф Сталин, руководивший Советским Союзом более 30 лет. RZN.info подготовил тест, касающийся биографии этой противоречивой фигуры. Проверьте, что вы знаете о связи генералиссимуса с Рязанской областью.
Пройти тест можно
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Касимове столкнулись «одиннадцатая» и «Волга»
|
cледующая новость →Рослякова заняла третье место на соревнованиях по стрельбе
Наш бюджет — миллион рублей.