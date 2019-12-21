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14:36, 21 декабря 2019 457
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Рязанец заподозрил жену в измене и едва не зарезал ее ножницами при ребенке 1

Рязанец заподозрил жену в измене и едва не зарезал ее ножницами при ребенке

Фото: Pixabay.com

Житель Сараевского района заподозрил жену в измене и едва не зарезал ее ножницами. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Супруги из поселка Красный Озерок (большой) поссорились в четверг, 19 декабря. Мужчина угрожал жене ножницами на глазах у их несовершеннолетнего ребенка.

На рязанца завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.


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