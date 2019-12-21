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Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для среднестатистических жителей страны. Застолье обойдется в среднем в 6430,78 рубля, пишет «
За год общая сумма за новогодний стол увеличилась на 2,74%. Больше всего подорожали сыры (11,74%), сливочное масло (10,36%), апельсины (4,97%), свежие огурцы (8,96%).
Как сообщил Росстат, дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотки (9528,58 рубля), что почти в 1,5 больше, чем в среднем по России.
В Ингушетии на застолье потребуется 3500 рублей, что стало самой дешевой суммой.
Москвичи в среднем потратят на Новый год 7933,34 рубля, что на 2,28% больше, чем в прошлом году.
В Петербурге новогодний стол обойдется в 7060,66 рубля (на 1,63% больше, чем в 2018 году). Крымчане потратят на застолье 6821,95 рубля.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.