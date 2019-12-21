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10:30, 21 декабря 2019 430
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Появились подробности аварии со сбитым в Захарове школьником

Появились подробности аварии со сбитым в Захарове школьником

Фото: Издательство «Пресса»

Издательство «Пресса» сообщило подробности аварии со сбитым в Захарове школьником. Она произошла в пятницу, 20 декабря.

Сбивший пятиклассника на «зебре» водитель был трезв. По словам старшего инспектора ДПС МО МВД «Михайловский» Александра Пугачева, «права» у мужчины в порядке, но на машину не оказалось страховки.

Автоинспектор уточнил, что полицейские уже посмотрели записи камер видеонаблюдения.

Ранее водитель рассказывал, что остановился перед пешеходным переходом и пропустил двоих человек. По словам мужчины, когда машина поехала, на «зебру» неожиданно выбежал мальчик.

Ребенка госпитализировали с ушибами и гематомой на голове.


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