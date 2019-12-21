Появились подробности аварии со сбитым в Захарове школьником

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Фото: Издательство «Пресса»
Издательство «Пресса»
Сбивший пятиклассника на «зебре» водитель был трезв. По словам старшего инспектора ДПС МО МВД «Михайловский» Александра Пугачева, «права» у мужчины в порядке, но на машину не оказалось страховки.
Автоинспектор уточнил, что полицейские уже посмотрели записи камер видеонаблюдения.
Ранее водитель рассказывал, что остановился перед пешеходным переходом и пропустил двоих человек. По словам мужчины, когда машина поехала, на «зебру» неожиданно выбежал мальчик.
Ребенка госпитализировали с ушибами и гематомой на голове.
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