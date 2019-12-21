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Минобороны передаст дома выселяемых жителей военного городка администрации Скопинского района. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает
По данным издания, 16 декабря замминистра обороны Татьяна Шевцова издала приказ о передаче в собственность Скопинского района 359 квартир и четырех земельных участков, на которых находятся жилые дома.
Ранее администрация района направила в Минобороны письмо, что
Напомним, жителей поселка Желтухинский через суд лишают квартир без предоставления жилья. По данным выселяемых, их проживание в квартирах оспаривает Центральное территориальное управление имущественных отношений Минобороны.
Жилье перевели в категорию служебного несколько лет назад. Люди узнали об этом, когда
Скопинцы устроили митинг, на который приехала замминистра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина. Она пообещала местным жителям, что им
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