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11:26, 21 декабря 2019 462
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Минобороны передаст дома выселяемых жителей военного городка администрации Скопинского района — СМИ

Минобороны передаст дома выселяемых жителей военного городка администрации Скопинского района — СМИ

Минобороны передаст дома выселяемых жителей военного городка администрации Скопинского района. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает MediaRyazan.

По данным издания, 16 декабря замминистра обороны Татьяна Шевцова издала приказ о передаче в собственность Скопинского района 359 квартир и четырех земельных участков, на которых находятся жилые дома.

Ранее администрация района направила в Минобороны письмо, что готова принять в муниципальную собственность 347 квартир, дома, земельные участки и коммуникации военного городка. При этом перед передачей домов в собственность Скопинского района, как считают в администрации, необходимо узаконить права на жилье проживающих в нем людей.

Напомним, жителей поселка Желтухинский через суд лишают квартир без предоставления жилья. По данным выселяемых, их проживание в квартирах оспаривает Центральное территориальное управление имущественных отношений Минобороны.

Жилье перевели в категорию служебного несколько лет назад. Люди узнали об этом, когда стали получать уведомления о выселении и повестки в суд.

Скопинцы устроили митинг, на который приехала замминистра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина. Она пообещала местным жителям, что им помогут юристы регионального правительства.


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