Жительница Пронска отметила столетие

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Фото: Издательство «Пресса»
Жительница Пронска Екатерина Крючкова отметила столетие. Об этом сообщило издательство «
Родственники долгожительницы заявляют, что она отпраздновала день рождения в конце ноября, ведь 4 декабря (на праздник Введения во храм Богородицы) ее крестили. При этом в паспорте женщины указана другая дата — 22 декабря.
Екатерина Крючкова родила шестерых детей (двоих уже похоронила). Зимой живет то у одной дочери, то у другой.
Женщине передали поздравление от Владимира Путина.
«У этой бабушки имя нашего президента всегда на слуху: она любит сидеть у телевизора и следить за новостями страны», — отмечает «Пресса».
Ее также поздравил глава администрации Пронского района Александр Шаститко.
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