Воронежские синоптики спрогнозировали заморозки в выходные

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Воронежские синоптики
В субботу, 21 декабря, в Воронеже пасмурно и сухо. Ночью до -4, днем до +2. В районах облачно с прояснениями и тоже без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью от -5 до 0, днем — от 0 до +5.
В воскресенье, 22 декабря, снова преимущественно пасмурно. В Воронеже ночью от -2 до 0 и сухо, днем до +5, возможен небольшой дождь. В районах облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от -3 до +2, днем — от +2 до +7 градусов тепла.
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