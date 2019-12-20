В Захарове сбили школьника

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В пятницу, 20 декабря, в Захарове на «зебре» сбили пятиклассника. Об этом сообщает издательство «
Водитель рассказал, что авария произошла около 13:00.
«Я ехал из Победы в Безлычное на работу, — пояснил мужчина. — Остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить двух человек, потом тронулся, а мальчик внезапно выскочил на дорогу, от удара залетел на капот машины, я затормозил — и он упал на дорогу».
Ребенка отправили в рязанскую больницу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский тубдиспансер отметил вековой юбилей
|
cледующая новость →Жительница Пронска отметила столетие
Наш бюджет — миллион рублей.