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23:33, 20 декабря 2019 17
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В Воронежской области произошло массовое ДТП

В Воронежской области произошло массовое ДТП

Около 20:25 в пятницу, 20 декабря, на 707-м километре автодороги «Дон», которая проходит в Верхнемамонском районе, столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщили «Новости Воронежа» со ссылкой на местную полицию.

Житель Краснодарского края на Volvo врезался в ограждение. Ехавший за ним Chevrolet Explorer не смог избежать столкновения и врезался в отбойник.

Во время резкого торможения иномарка столкнулась с «ГАЗелью», грузовиками Iveco, Mercedes, Scania и Volvo и Renault Logan.

Как рассказали изданию, в ДТП никто не пострадал.


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