В Воронежской области произошло массовое ДТП

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Около 20:25 в пятницу, 20 декабря, на 707-м километре автодороги «Дон», которая проходит в Верхнемамонском районе, столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщили «
Житель Краснодарского края на Volvo врезался в ограждение. Ехавший за ним Chevrolet Explorer не смог избежать столкновения и врезался в отбойник.
Во время резкого торможения иномарка столкнулась с «ГАЗелью», грузовиками Iveco, Mercedes, Scania и Volvo и Renault Logan.
Как рассказали изданию, в ДТП никто не пострадал.
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