В Воронежской области пенсионер погиб под колесами «Нивы»

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Водитель «Нивы» сбил 69-летнего мужчину на 9 км автодороги «Павловск — Калач — Петропаловка — Верхний Мамон — Бычек — хутор Лукьянчиков» в Верхнемамонском районе в 18:00 четверга, 19 декабря. Мужчина погиб на месте аварии,
По данным полиции, пешеход неожиданно вышел на проезжую часть. Ехавший за рулём «Нивы» 59-летний житель села Нижний Мамон не успел затормозить.
Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.