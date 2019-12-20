В Воронежской области отремонтировали ДК за восемь миллионов

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В Воронежской области отремонтировали Дом культуры за восемь миллионов рублей. Об этом
В пятницу, 20 декабря, в селе Воронцовка Павловского после капремонта открыли ДК. Здание со зрительным залом на 300 мест построили в 1974 году. Там заменили полы и двери, систему отопления, кроме того, обновили интерьеры и установили новое оборудование.
На ремонт ушло более восьми миллионов. При этом 6,8 миллиона рублей выделили из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура».
Фото с сайта
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