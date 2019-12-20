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В Воронежской области двое подростков пойдут под суд за кражи. Об этом
По версии следствия, в сентябре юноши 14 и 15 лет незаконно проникли в дом в поселке Катуховские Выселки 2-е Панинского района. Они забрали бытовую технику и инструменты на три тысячи рублей.
В октябре подозреваемые похитили музыкальный центр и кофеварку из другого дома этого же поселка. На этот раз ущерб составил семь тысяч рублей.
На подростков завели уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК («Кража»). Они признались. У подзреваемых изъяли большую часть похищенного.
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