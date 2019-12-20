В воронежском лесу нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны

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В пятницу, 20 декабря, в Воронежской области нашли авиационную бомбу Великой Отечественной войны. Об этом сообщила
Бомбу весом в 100 килограммов нашли в лесу в Коминтерновском районе.
Бомбу уничтожили на подрывной площадке в балке «Ясновитый Лог» Большеверейского сельского поселения Рамонского муниципального района.
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