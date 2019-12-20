В Волжском проверят школу, где учительница заклеила ученикам рот скотчем

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Фото: Pixabay.com
В Волжском проверят школу №37, где учительница заклеила ученикам рот скотчем. Об этом
Местные СМИ сообщили, что на уроке учительница заклеила рты семерым второклассникам. Мать одного из школьников подтвердила, что это произошло в четверг, 19 декабря, когда «дети баловались».
По словам женщины, учительница «просто в шутку заклеила одному ребенку рот», об этом попросили и другие ученики.
«Это как игра была, но некоторые родители восприняли всерьез и пожаловались», — считает женщина.
Как отметила собеседница агентства, учительница преподает в их классе только с сентября этого года.
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