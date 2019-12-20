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Фото: УМВД по Рязанской области
В Сасове у многодетной матери из коляски украли кошелек. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.
Утром 29-летняя женщина собралась погулять с маленьким ребенком и вынесла коляску в подъезд. Она зашла в квартиру на несколько минут, а когда вернулась, не нашла денег.
Полицейские опросили очевидцев и выяснили, что к краже причастен 35-летний горожанин. Ранее его неоднократно судили за кражи и угрозу убийством.
По предварительной информации, мужчина проходил мимо дома и случайно заметил сумку в коляске. Он украл все деньги и потратил их на алкоголь и теплую жилетку.
На сасовца завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»), Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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