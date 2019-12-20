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17:03, 20 декабря 2019 306
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В Рязани проходит конкурс на лучшую новогоднюю игрушку для двора

В Рязани проходит конкурс на лучшую новогоднюю игрушку для двора

Фото: Администрация Рязани

В Рязани продолжается конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

К участию в конкурсе пригласили всех активистов общественного самоуправления, советы домов и подъездов. Игрушки, сделанные собственными руками, станут частью украшения территорий.

Для их изготовления можно использовать любые материалы.

Она должна иметь петли, прищепки или скобы для крепления к елочным ветвям.

«Приветствуются всевозможные изделия с фантазийными рисунками, различные объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символа наступающего года и проекта „Рязань — Новогодняя столица России 2020“», — рассказали в мэрии.

Авторов лучших новогодних игрушек наградит Дед Мороз в резиденции в Лесопарке.

Конкурс продлится до 27 декабря 2019 года включительно. Работы принимаются по адресу: Рязань, улица Каширина, дом №1, 3 этаж, кабинет 7 (по будням с 10:00 до 13:00).

По вопросам можно обращаться в управление общественных отношений по телефону: (4912) 95-69-16.


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