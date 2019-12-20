RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В Рязани отремонтировали дорогу на четырех улицах. Об этом
Литой асфальтобетонной смесью отремонтировали более 60 квадратных метров дорог на улицах Полевой, Яблочкова, Касимовском шоссе и на участке от улицы Черновицкой до ТЭЦ.
В среду, 18 декабря, с рязанских улиц вывезли более 80 кубометров грунтовых наносов. Тротуары, остановки общественного транспорта, скверы и парки убирали 74 единицы техники и 193 человека. На дорогах работали 55 единиц техники Дирекции благоустройства.
В ночь на пятницу, 20 декабря, грунтовые наносы планировали вывозить с дорог на Московском шоссе, улицах Вокзальной и Мервинской.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
|
cледующая новость →Ночью на Лыбедском бульваре упала еще одна буква арт-объекта «Рязань»
Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.