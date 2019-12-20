В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

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В России нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 км/ч. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов на заседании правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, пишет
Нештрафуемое превышение будет вводиться постепенно, в режиме пилотных зон.
Акимов отметил, что «ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным», такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
«Делать мы это точно будем — у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога и уходить от ситуации, когда водитель в своей голове всегда прибавляет к скоростному ограничению 20 км/ч, просто интуитивно это делая, считая, что это дозволенный режим. Нет, это не так. Есть правила дорожного движения, их надо соблюдать», — заявил Акимов.
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