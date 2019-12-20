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9:18, 20 декабря 2019 338
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В Песочне сгорела «Приора»

В Песочне сгорела «Приора»

В Песочне сгорела Priora. Видео появилось во «ВКонтакте» в пятницу, 20 декабря. По словам автора, огонь также повредил стоявший рядом Mitsubishi Lancer.

Пожар произошел на улице Новоселов. Подробности уточняются.


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